Europa stelt met "FitFor55" nieuwe klimaatplannen voor: waarover gaat het, en wat betekent het voor jouw portemonnee?

De doelstelling voor 2050 is een "netto-nuluitstoot". In de praktijk mogen er dus nog altijd broeikasgassen zoals CO₂ worden uitgestoten, zolang die emissies worden gecompenseerd door bijvoorbeeld het aanplanten van bomen of andere ingrepen waarbij actief CO₂ uit de lucht wordt gehaald.

De EU neemt in haar berekeningen de opname van CO₂ in de natuur mee, maar dat is gevaarlijk, vindt Greenpeace. Hoe efficiënt zal de natuur dat kunnen in de toekomst, en wat als bij grote bosbranden de door bomen opgeslagen koolstof massaal vrijkomt?

Voor anderen is het gewoon allemaal nog te weinig: om de planeet te redden, zouden we minstens naar 60 procent reductie moeten gaan tegen 2030, luidt het. Voor nog anderen gaat het nu allemaal te snel met de scherpere ambities. De industrie zal nooit op tijd de omslag kunnen maken om de nieuwe doelen te halen, en dat kan jobs kosten, zeggen zij.