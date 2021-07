Geneesmiddel tegen astma en hooikoorts dat 160.000 Belgen gebruiken, kan ernstige bijwerkingen veroorzaken

Zowat een jaar geleden stuurde het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) in ons land een rondzendbrief naar huisartsen en specialisten met het verzoek patiënten te waarschuwen. "Maar je krijgt zoveel post in de bus, dat veel van die brieven nauwelijks gelezen worden", beweert Vankrunkelsven. "We moeten die mogelijke bijwerkingen veel duidelijker vermelden op de bijsluiter. In de VS is het verplicht de waarschuwing in een dik zwart kader te plaatsen, zodat iedereen het ziet staan. Bij ons moet je het in de kleinste lettertjes gaan zoeken onder mogelijke zeldzame nevenwerkingen. Die rondzendbrief is dus wel een goed initiatief, maar duidelijk onvoldoende."