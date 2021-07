Enkele Genkse horeca-uitbaters hebben schade na EK: "Stoelen vernield, glas en plantjes uitgetrokken 

Samen met drie medewerkers was Kaatje Goyens vanochtend al vroeg aan het werk op haar grootschalige zomerterras op het Stadsplein in Genk. “Ik kreeg vannacht filmpjes toegestuurd van mensen die in de buurt waren... Supporters vierden feesten op ons terras, stonden op de tafels, maakten dingen kapot en staken zelfs vuurwerk af. Een paar uur later stonden we daarom al elk met een bezem in de hand. De schade aan mijn terras is enorm. Er zijn stoelen vernield, er liggen overal glasscherven en de plantjes waar ik zoveel in het geïnvesteerd zijn allemaal uitgetrokken . Een hele opdoffer tijdens deze zenuwslopende coronaperiode.”

(lees verder onder de foto)