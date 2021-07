Gestolen sjerp van burgemeester van Staden is terecht: "Er zat een briefje bij met excuses"

Na een vergadering in het cultureel centrum van Staden was de sjerp van burgemeester Francesco Vanderjeugd verdwenen. Iemand had de sjerp met de Belgische driekleur en het wapenschild van Staden en Vlaanderen uit de fietstas van de burgemeester gehaald. Op Facebook riep de burgemeester de dief op om de sjerp terug te brengen.

Toen Francesco Vanderjeugd vanochtend voor het werk zijn brievenbus controleerde, zag hij tot zijn eigen verbazing de sjerp zitten: “Ik had deze nacht om twee uur iets gehoord, maar ik wist niet wat het was. Toen ik daarnet de sjerp zag, was ik heel gelukkig. Er hing ook een briefje aan met sorry en dat vond ik fenomenaal. Mensen kunnen fouten maken, maar het vergt veel moed om ze weer recht te zetten.”



Burgemeester Vanderjeugd is erg tevreden dat hij zijn sjerp terug heeft. Hij draagt de sjerp al bijna 10 jaar en is van onschatbare, emotionele waarde voor hem.