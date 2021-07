Groene gevel die douchewater zuivert en huis isoleert? Proefproject van UGent blijkt een succes

Ook omwonenden tonen interesse in de groene gevel. "Je ziet dat we zoiets kunnen aanbrengen in een heel drukke straat als de Bevrijdingslaan, en dan springt deze gevel echt in het oog. Voorlopig reageert iedereen er heel tevreden op."

Intussen hebben al zo'n 70-tal bedrijven belangstelling getoond in de groene gevels. "Niet alleen bij ons, maar ook wereldwijd is er veel interesse om groen en water weer in de stad te integreren."

De kostprijs van de beplante gevel wordt geschat op 600 à 700 euro per vierkante meter.