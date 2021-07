Halfnaakte scouts springen van brug in IJzer: "EK-winst Italië aan het vieren"

Rond middernacht haalde de politie in Diksmuide een groep halfnaakte scouts uit het water. De politie werd verwittigd door een bestuurder die op de Hogebrug van de Ijzerlaan in Diksmuide, vlak aan de Ijzertoren reed. De bestuurder zag verschillende halfnaakte of bijna naakte jongeren, die vanop de brug metersdiep naar beneden in het water sprongen.

"2 politiepatrouilles kwamen al ter plaatse toen de jongeren nog in het water zaten", klinkt het bij de politie. "We wachtten hen op aan de kaai en geboden hen uit het water te komen. In totaal waren er 5 of 6 jongeren in het water gesprongen. Dat is verboden want het is er te gevaarlijk. Er liggen boten vlakbij en bovendien is het onduidelijk wat er allemaal op de bodem van de Ijzer kan liggen. Het was ook te koud, maar daar leken ze weinig last van te hebben, gezien ze halfnaakt waren."