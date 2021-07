N-VA kritisch voor premier Alexander De Croo (Open VLD) in zaak-Haouach: "U negeert de rol van het parlement"

Premier De Croo zelf werd naar eigen zeggen kort voor de plenaire vergadering van vorige donderdag op de hoogte gesteld dat er een nota was. Maar pas na het vragenuurtje heeft hij zich inhoudelijk laten briefen. De premier bevestigde ook dat de informatienota woendagavond al op het kabinet Justitie was aangekomen. Maar volgens de eerste minister is er geen buitensporige termijn over gegaan alvorens hem ter ore kwam dat er informatie was. "Het is immers normaal dat niet alles dat toekomt op het kabinet van Justitie linea recta naar de minister gaat", aldus De Croo.

N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover was het daar duidelijk niet mee eens. "Dit was niet zomaar een nota. Dit betrof hét debat dat donderdag in de Kamer ging plaatsvinden. [..] U hebt donderdag beslist om in het parlement te antwoorden zonder volledige kennisname van het dossier dat op dat ogenblik prominent in de plenaire aan de orde was. Als miskenning van het belang van het vragenuurtje kan dit wel tellen", aldus De Roover.

De nota zou overigens niet bezwarend zijn voor Haouach. Verschillende parlementsleden drongen er op aan die nota te kunnnen inkijken, eventueel achter gesloten deuren. Volgens de premier is dat niet mogelijk omdat de informatie en analyse van de inlichtingendiensten enkel gedeeld mogen worden met mensen die over een veiligheidsmachtiging beschikken.