Hoe goed beschermt jouw vaccin tegen de varianten van het coronavirus? Ontdek het hier

Momenteel is nog niet afgeklopt of we in ons land een extra coronaprik zullen krijgen. "Israël is nu al begonnen met een derde boostershot van Pfizer", vertelt Van Damme. "Bij ons ligt de discussie voor een extra prik van de vaccins op tafel, maar er is momenteel nog te weinig wetenschappelijk onderzoek beschikbaar. Als we het zouden doen, zouden eerst de kwetsbare mensen een extra dosis ontvangen. De vraag is dan wie we als kwetsbaar beschouwen, bijvoorbeeld ouderen, kankerpatiënten of mensen die een nierdialyse nodig hebben. Daarna zouden we bekijken of en wanneer de bredere bevolking een extra shot moet krijgen."