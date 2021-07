Behoorlijke huisvesting in Brussel, makkelijker gezegd dan gedaan: waterlekken, ratten, kakkerlakken,... voor 500 euro/maand 

Een degelijke woning aan een betaalbare prijs vinden in Brussel is bijzonder moeilijk. De Brusselse regering heeft zich voorgenomen 15.000 gezinnen op de wachtlijst aan betaalbaar onderdak te helpen. Dat staat in het noodhuisvestingsplan van het Gewest. Terzake ging op stap met de Brusselse Huisvestingsinspectie: "We zijn nog hoofdzakelijk bezig met klachten van huurders en hebben maar een beperkt team dat op zoek gaat naar de hele slechte woningen."