Minister van Jeugd Dalle wil geen verplichte coronatesten voor jeugdkampen: "Spelregels niet veranderen tijdens match"

Volgens verschillende jeugdorganisaties is het dus praktisch onhaalbaar om iedereen verplicht op voorhand te testen. Dat wordt bijgetreden door het kabinet van minster Dalle, waar verwezen wordt naar de enorme schaal waarop getest zou moeten worden. "De jeugdwerking, dat zijn niet alleen de meerdaagse kampen. Wat dan met de dagkampen, of de speelpleinwerking. Je zou heel veel discussie krijgen." In Vlaanderen zijn er nog veel sneltesten op overschot, maar het aantal beschikbare testen is daarbij het probleem niet, zo luidt het.

Het kabinet van minister Vandenbroucke stelt in een reactie dat het preventief testen van alle kinderen die op jeugdkamp vertrekken wel haalbaar is én veel veiliger om te vermijden dat kampen volledig moeten worden geschrapt door een corona-uitbraak. "Het gebeurt al", zegt woordvoerder Arne Brinckman, verwijzend naar de preventieve tests voor kampen in Antwerpen en Limburg. "Daarnaast zijn er ook de gratis PCR-testen. Je hebt sneltesten. En sommige organisaties gebruiken zelftesten. Je kan dat organiseren." De woordvoerder benadrukt ook dat de vraag vanuit de federale regering om preventief te testen bij jeugdkampen al maanden geleden gesteld is.