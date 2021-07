"KOERSbus" houdt halt in Gent en Aalst: "We krijgen bezoek van de dochter van Tom Simpson"

Vandaag houdt de bus halt in Gent en in Aalst. "Aan de Blaarmeersen in Gent krijgen we bezoek van Joanne Simpson, de dochter van Tom Simpson, die in 1965 het WK Wielrennen won, en die ook een tijd in Gent woonde", vertelt Dries De Zaeytijdt, van het Koersmuseum Roeselare.

"In Aalst eren we Rudy Dhaenens", vertelt De Zaeytijdt, "Die werd in 1990 wereldkampioen in Japan. Dhaenens stierf in 1997 na een zwaar verkeersongeval. De lokale wielerschool in Aalst draagt ook z'n naam."