KSA uit Roeselare gelast zomerkamp af na coronabesmettingen bij de leiding

Nadat Chiro Tjsoef uit Heule-Watermolen vorige week de beslissing nam om hun kamp af te gelasten na een covid-besmetting volgt nu ook KSA Wytewa uit Roeselare. Gisteren deelde de leiding het slechte nieuws op hun Facebookpagina. "Deze ochtend bleven enkele leiders ziek te bed, waardoor de voltallige leiding zich uit voorzorg testen. Uit de testing bleek dat er naast de zieke leiders nog een leider besmet is met het coronavirus", klinkt het vanuit de leiding.

Normaal gezien stond het vertrek van de leiding en een negentigtal leden gisteren gepland, maar na overleg met huisartsen en de corona-coördinator in Roeselare werd er beslist om het kamp af te gelasten. "We zijn erg teleurgesteld omdat het kamp zo dichtbij was en er heel wat voorbereiding aan vooraf gaat. Zo zijn we negen dagen bezig geweest met speldborden en decors maken. Jammer dat alles dus voor niets is", voegt de leider Stan Tytgat toe.