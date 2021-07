Leden van Italiaanse gemeenschap herstellen terras van zaak in Genk na schade door EK-finale

De overwinning van de Italianen liet een bittere nasmaak na voor enkele horeca-uitbaters die met schade achterbleven in hun terassen. Zo ook bij het horecazaakje Krok in het centrum van Genk, waar stoelen werden beschadigd en plantjes uitgetrokken.



Enkele leden van de Italiaanse gemeenschap namen het initiatief om de schade te herstellen. "Gisterenavond was het erg gezellig. Net een spontaan buurtfeestje", vertelt Francesco Muroni. "Maar vanochtend vernam ik via social media dat de uitbaatster van Krok wat schade opliep, en ik wilde er iets aan doen." Francesco nam daarom meteen contact op om te helpen. "Als je hier met 10.000 enthousiaste feestvierders op elkaar zit, kan ik begrijpen dat er wat dingen stukgaan. Ik hoop dat dat per ongeluk was, en niet intentioneel."



De Genkenaar repareerde de beschadigde stoelen, en verving de gesneuvelde plantjes. "We wilden terug wat kleur op het terras brengen. Uiteraard zijn de plantjes wit, rood en groen, om zo toch de overwinning van Italië te vieren", zegt Francesco Muroni.