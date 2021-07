Leuvense politie spreekt leveranciers aan die op fietssuggestiestrook stilstaan

De Fietsersbond van Leuven klaagt dit weekend in het Nieuwsblad over de vele vrachtwagens en bestelwagens die stilstaan op de fietssuggestiestrook op de Bondgenotenlaan. Daardoor moeten fietsers tussen de voertuigen slalommen, wat erg gevaarlijk is. Schepen David Dessers reageert op Radio 2 Vlaams-Brabant en Brussel: "Onze politiediensten verzekeren mij dat er regelmatig gecontroleerd wordt, maar de foto's van de Fietsersbond spreken inderdaad voor zich. Er zijn nog leveranciers die buiten de toegelaten uren van 7u 's ochtends tot 9u, en van 15u tot 18u parkeren op de fietssuggestiestrook. En dat is absoluut niet de bedoeling. Als extra controles nodig zijn, gaan we dat zeker doen."