Frankrijk en Griekenland verplichten vaccinatie voor alle werknemers in de zorgsector 

De Griekse eerste minister Kyriakos Mitsotakis kondigde eerder op de avond aan dat alle mensen die in de ziekenhuis- en zorgsector werken verplicht moeten worden gevaccineerd. In Griekenland gaat de verplichting ten laatste op 16 augustus in voor personeel in woonzorgcentra. Voor mensen die in de gezondheidszorg werken geldt de verplichting vanaf 1 september.