Meest technologische zomerspelen ooit van start, met dank aan het coronavirus

Toen Japan in 1964 de laatste keer de Spelen organiseerde, was de futuristische hogesnelheidstrein shinkansen dé grote blikvanger. Ook nu weer heeft de meest zichtbare innovatie met transport te maken, en dat merk je van zodra je landt met het vliegtuig in Tokio.

De olympische atleten zullen zich verplaatsen van de luchthaven naar het olympische dorp met zelfrijdende busjes. Die zien eruit als compacte blokjes. Ook tussen de verschillende sportstadions zullen ze gebruikt kunnen worden.

De Japanse autobouwer Toyota heeft er in totaal een honderdtal geleverd. De busjes zijn vooral bedoeld als een test voor een nieuwe generatie van openbaar vervoer in Japan. Bovendien moeten deze zelfrijdende busjes het aantal verkeersslachtoffers en de ellenlange files verminderen in en rond de Japanse hoofdstad.

BEKIJK: Zelfrijdende busjes zullen de atleten en het personeel veilig vervoeren in het Olympisch dorp.