Mysteries ontrafeld: de Tomme in Ottenburg is het oudste monument van de Lage Landen

Meer dan zesduizend jaar geleden moeten er boeren hebben geleefd in het gebied tussen Ottenburg en Graven (Grez-Doiceau). Die eerste boerengemeenschappen hebben het landschap veranderd: wallen en grachten werden aangelegd, en bovenop het plateau werd een aarden heuvel opgeworpen van 120 m lang. Dat blijkt onder meer uit het onderzoek van professor Bart Vanmontfort (KULeuven): "We hebben in de opbouw van die aarden heuvel drie fasen herkend. De buitenste schil is betrekkelijk recente grond, in de tweede schil vonden we een scherf uit de Romeinse tijd. Dat wijst erop dat ook de Romeinen er zijn geweest of hebben verbleven. Of de Tomme door hen ook hergebruikt is als grafheuvel voor hun doden kunnen we op basis hiervan niet zeggen."

"Het belangrijkste zat in de derde laag, twee kleine stukjes wijzen op menselijke aanwezigheid. Dat is uniek. Toch is eigenlijk meer onderzoek nodig om te weten of daar echt mensen woonden, omwallingen hebben gemaakt voor vee en misschien zelfs een nederzetting hebben gebouwd. Daar is nu niets van gevonden. De hele Tomme volledig afgraven zou iets kunnen opleveren. Maar dan beschadigen we een eeuwenoud monument. Ik zou nu boringen willen laten uitvoeren in het 'grijs water', de poel bij de Tomme. Dat zou nieuwe informatie kunnen opleveren."