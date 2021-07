Mysteries ontrafeld: wie heeft de jas van koning Boudewijn?

Dan maar naar iemand die oog in oog stond met Boudewijn en zijn jas op 6 januari 1976. "Ik was de jongste kerel die tijdens de overstromingen in de massa stond en de koning kwam naar mij", vertelt Frans Verelst, intussen 78. "Ik was enorm gepikeerd omdat ik via familiecontacten bij de overheid wist hoe nalatig het onderhoud aan de dijken in de buurt was. Net voor het koningsbezoek vlogen er straaljagers over Ruisbroek en het was de tijd van de miljardenaankoop van F-16's door minister Vanden Boeynants." Toen sprak Frans tegen de koning de onderstaande gevleugelde woorden. (Ook te zien in het filmpje bovenaan vanaf 50s)