Proces gestart tegen vermoedelijke moordenaars van Nederlandse advocaat van kroongetuige in proces tegen Mocromaffia

Het motief lag voor de hand: Wiersum was een van de twee advocaten van Nabil B., de kroongetuige in een proces tegen de Mocromaffia, de georganiseerde misdaad door Marokkaanse Nederlanders. In dat zogenoemde Marengo-proces is Ridouan Taghi de hoofdverdachte. Hij staat terecht voor een aantal liquidaties in het drugsmilieu. Nabil B. was zelf ook ooit lid van de Mocromaffia, maar stapte in 2017 naar het gerecht en sloot een deal met justitie.

In 2018 werd ook Nabils broer al vermoord, 6 dagen nadat het Openbaar Ministerie bekendgemaakt had dat Nabil B. kroongetuige was geworden. De schutter van die moord is al veroordeeld. Eind 2019 was het dus de beurt aan een van de advocaten van Nabil B., Derk Wiersum.

Naast de twee verdachten die nu terechtstaan, pakte de politie ook een derde verdachte op, een neef van Taghi. Hij zou een organiserende, faciliterende rol hebben gespeeld in de moord op Wiersum, maar zijn zaak is afgesplitst van die van de twee uitvoerders.

Het inhoudelijke gedeelte van het proces tegen de twee vermoedelijke uitvoerders zal vijf dagen duren, verspreid over wat rest van de maand juli. Ook Nabil B. zou eerst getuigen, maar dat is niet doorgegaan omdat hij daar medisch nog niet toe in staat was.