Nekka-Nacht keert na vier jaar terug naar Lotto Arena in 2022

Nekka-Nacht vierde jarenlang het Nederlandstalige lied met een groot festival in het Sportpaleis in Antwerpen. De laatste edities kregen echter te maken met terugvallende bezoekersaantallen en Nekka-Nacht moest naar de kleinere Lotto Arena verhuizen. Maar ook die verhuizing bracht geen oplossing. In 2019 ging Nekka na 25 jaar een andere richting uit, met een reeks intiemere concertavonden in plaats van één groot evenement. In 2022 wordt dat anders, dan komt er opnieuw een échte Nekka-Nacht.