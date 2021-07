Niet één maar vijf WK-dorpen in Overijse tijdens WK Wielrennen

Van 19 tot 26 september vindt het WK Wielrennen plaats in ons land. De strijd om 11 wereldtitels wordt gereden tussen Knokke-Heist, Brugge, Antwerpen en Leuven. Eindigen doen ze in Leuven, met een lokale ronde “de Flandrien” in de Druivenstreek. Om de passage van wielrenners in de verf zetten, zal Overijse één van de vijf officiële WK-dorpen organiseren. Maar op de 11 juliviering gisteren verklapte de burgemeester van Overijse, Inge Lenseclaes, dat er nog vier extra dorpen bij komen.

"Er komt sowieso een officieel WK-dorp in de eindbocht in Overijse, maar ook in de gehuchten Terlanen en Eizer komen er WK-dorpjes die opengehouden worden door burgers. Ook de scouts zullen een eigen WK-dorp hebben. Op die manier kunnen we er echt een feest van maken." Maar ook corona is een reden om meerdere WK-dorpen te organiseren, aldus Lenseclaes. "Door corona is het beter om verschillende locaties te voorzien. Dan kunnen mensen op verschillende plekken kijken en moet niet iedereen op één locatie samenkomen."