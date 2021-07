Niet meer fietsen over de Meir in Antwerpen? Stad komt met alternatieve fietsroute

Op de Meir in Antwerpen komt er op termijn een alternatieve route voor fietsers, zodat ze niet meer over de winkelstraat moeten fietsen wanneer het er erg druk is. Fietsers zouden de Lange Nieuwstraat kunnen nemen, de straat die parallel naast de Meir ligt. De straat wordt binnenkort heraangelegd. "Er komt meer ruimte voor de zwakke weggebruiker", zegt Antwerps districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA).