Nieuwe app maakt leven van diabetespatiënten makkelijker: testers gezocht in Hasselt

Hasseltse diabetespatiënten en hun zorgteam krijgen een Vlaamse primeur. Ze vinden binnenkort alle informatie over hun aandoening op één centrale plaats terug, dankzij een app. POM Limburg ontwikkelde de app samen met enkele partners. Daphne Conings van het Wit-Gele Kruis: "Daar zitten dan gegevens in zoals bloedresultaten, afspraken en een medicatieschema. Het unieke is dat iedereen in de zorg - huisarts, apotheker, gezinszorg, thuisverpleging en het ziekenhuis - het kan raadplegen, maar ook de patiënt zelf kan erin kijken." De bedoeling is dat de patiënt zo beter wordt opgevolgd. En een betere zorg leidt tot een langer leven.