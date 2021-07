Nieuwe appartementen op Tondeliersite zijn eerste energieneutrale sociale woningen in Gent

Op de Tondeliersite komen in totaal een 500-tal woningen, daarvan zullen 100 woningen aan sociale huurders verhuurd worden. Ook in andere grote woningprojecten in Gent, zoals aan De Oude Dokken of de Fabiolalaan, wordt voor 20 procent aan sociale woningen voorzien. "Maar dit is het eerste project van al die grote ontwikkelingen waar we nu al aangekochte woningen gaan verhuren aan sociale huurders."

Naast de sociale woningen komen er op de Tondeliersite ook budgetwoningen. Dat zijn woningen voor mensen die niet in aanmerking komen voor sociale woningen.