Ooievaars op kerkhof van Muizen houden hun nest op een groot grafmonument: "Ze daar weglokken is niet gelukt"

Door het enorme gewicht van het nest zijn er scheuren gekomen in het grafmonument, een levensgroot beeld van Jezus aan het Kruis. Er is geprobeerd om de ooievaars naar een nestpaal aan de rand van het kerkhof te lokken, maar dat is niet gelukt. Daarom is nu beslist om de ooievaars met rust te laten, en om het monument te restaureren en te verstevigen. "Het plan is om het monument aan te pakken, zodra de ooievaars hun nest hebben verlaten en naar het zuiden zijn vertrokken", vertelt schepen van monumenten Koen Anciaux (Open VLD). "Tijdens de restauratie moeten we het nest wegnemen, maar dat is geen probleem want de bewoners zijn er dan niet. We maken het monument stabiel en als de ooievaars in de winter terugkeren, kunnen ze er weer een mooi nest bouwen".



Ooievaars kunnen 30 jaar worden en komen hun hele leven terug naar hetzelfde nest. Het mannetje is nu 19, het vrouwtje 6 dus is de kans groot dat ze nog vele jaren op het kerkhof te bewonderen zullen zijn.