Tijd tussen eerste en twee Pfizerprik gaat van 5 naar 3 weken voor wie nu nog uitnodiging krijgt

Aanvankelijk lag de termijn tussen de toediening van de eerste en tweede dosis van het Pfizer-vaccin al op drie weken, maar in maart beslisten de Belgische ministers van Volksgezondheid om die periode te verlengen tot vijf weken. Zo konden meer mensen sneller hun eerste prik krijgen.

Nu wordt de termijn tussen de twee doses in Vlaanderen weer ingekort tot drie weken. Dat is in de eerste plaats mogelijk omdat er nu weer voldoende doses zijn, maar de wijziging wordt ook ingegeven door de start van de vaccinatie van de 12- tot 15-jarigen, legt de woordvoerder van minister Beke, Carmen De Rudder, uit. De tieners zouden zo nog voor de start van het nieuwe schooljaar volledig gevaccineerd kunnen zijn.

Vanaf morgen gaan de eerste uitnodigingen voor 12- tot 15-jarigen de deur uit, waardoor ergens volgende week de eerste vaccinaties zouden kunnen gebeuren. In de loop van deze week zouden ze zich volgens De Rudder ook kunnen aanmelden op QVAX. Kinderen die wegens vakantieplannen niet ingaan op de eerste uitnodiging, zullen eind augustus of in september een nieuwe kans krijgen.