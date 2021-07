Prinses Delphine zal voor het eerst met haar man Jim aanwezig op het nationaal defilé van 21 juli

In de namiddag volgt dan het nationale defilé waarin kroonprinses Elisabeth als militair zal paraderen op het Paleizenplein. Koning Filip zal dus bij het schouwen van de troepen zijn oudste dochter zien passeren.



De koninklijke familie krijgt op het Paleizenplein ook het gezelschap van prinses Delphine en Jim O'Hare. Na een jarenlange juridische strijd werd Delphine in oktober vorig jaar erkend als de dochter van koning Albert. Het is niet de eerste keer dat Delphine op een officiële gelegenheid aanwezig is. In februari was ze er al bij tijdens een bezinningsmoment in de Koninklijke Crypte, om overleden familieleden te herdenken.