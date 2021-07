Opbouw Pukkelpop begonnen: buren en vrijwilligers ongerust over verloop en nieuwe coronavarianten

Ondertussen houden heel wat vrijwilligers van het Vlaamse Kruis de boot nog even af omdat ze bang zijn voor de nieuwe varianten van het coronavirus, hoewel ze twee maal gevaccineerd zijn: "Er is nog heel wat onzekerheid sinds de ontwikkeling van de laatste dagen. We krijgen vaak te horen dat vrijwilligers nog even de kat uit de boom willen bekijken", zegt Dré Hollanders van het Vlaamse Kruis.

"Het is een dubbel gevoel, want enerzijds zijn er heel wat vrijwilligers die zin hebben om aan dienstverlening te doen op evenementen en festivals, maar anderzijds is er dus die terughoudendheid omdat ook nog niet alles duidelijk is. We wachten nog op verdere richtlijnen van de overheid aanstaande vrijdag."