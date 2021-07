Roger Raveel zou deze week 100 jaar worden: Roger Raveelplein en Zulma De Nijspad ingehuldigd in Machelen-aan-de-Leie

Op de Vlaamse Feestdag gisteren was er feest in het dorp Machelen-aan-de-Leie bij Zulte. Het volksfeest werd georganiseerd door Feest en Cultuur Machelen en was een eerbetoon aan overleden kunstschilder Roger Raveel die in 1921 is geboren in het dorp. Hij stierf op 30 januari 2013 in Deinze.