Reeks schilderijtjes van wenende kinderen verkocht, opbrengst gaat naar onderzoek tegen depressie  

Filip Raes heeft in totaal zo'n veertig schilderijtjes. Toen hij ze inzamelde beloofde hij om ze nadien te veilen voor een goed doel. De 550 euro gaat nu naar het onderzoek naar depressie: “Sommige mensen zijn vatbaarder voor depressie dan anderen. Met die kennis zoeken we hoe we ze beter kunnen helpen. Daarvoor kan je nooit genoeg geld hebben. Het geld gaat dus naar dat onderzoek.”

De koper van de schilderijen is een café-eigenaar uit Middelkerke: “De portretjes deden hem denken aan zijn grootouders waar ook zo’n portret aan de muur hing. Hij zal ze in zijn zaak hangen. Ik ben de verzameling begonnen omdat er zo’n portretje aan de muur hing in een appartement waar ik als kind logeerde in Middelkerke. Zo is de cirkel rond”, aldus Filip.