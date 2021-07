Sint-Niklaas evalueert camera's die sluikstorters betrappen: "Vaak buurtbewoners op slippers en in nachtjapon"

Sinds zes maand staan er in Sint-Niklaas twee verplaatsbare camera's op plaatsen met veel sluikstort. "We hebben vastgesteld dat aan openbare vuilbakken niet 1 of 2 sluikstorters hun vuil dumpen, maar dat daar een 10-tal sluikstorters aan het werk zijn. Het is goed dat we die sluikstorters nu kunnen vatten door camerabeelden", vertelt schepen voor Mobiliteit, Carl Hanssens (N-VA).