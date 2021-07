"Smaakmeesters Deluxe" met culinaire wandelingen door de stad: "Antwerpen verder op de kaart zetten als culinaire hotspot van Vlaanderen"

"Dit evenement heeft niet alleen te maken met het uitspelen van onze sterrenrestaurants, samen goed voor 14 Michelinsterren, maar ook met het brede palet aan restaurants dat we in Antwerpen hebben. We willen de combinatie maken van jonge chefs die met prachtige culinaire concepten starten en de gevestigde waarden", vertelt schepen van middenstand en toerisme Koen Kennis (N-VA). "Met dit initiatief hopen we dat veel mensen de restaurants ontdekken en er zullen terugkomen. Ik ben heel bij dat ook de sterrenchefs, want dat zijn toch onze vlaggeschepen van het culinaire verhaal, mee hun schouders onder dit initiatief zetten en zo Antwerpen mee promoten als culinaire hotspot van Vlaanderen. Zij krijgen hun zaak makkelijk gevuld maar op deze manier zijn ze mee trekker voor iedereen die in deze stad met lekker eten bezig is."