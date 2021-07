Sneller medicijnen maken kan in nieuw testcentrum van UGent: "We willen de beste van Europa worden"

"We gaan steeds meer naar gepersonaliseerde geneeskunde. Denk dan bijvoorbeeld aan immunotherapie. We willen werken op maat van de patiënt, en dan kunnen we niet meer verder met de logge en oubollige apparatuur die vandaag beschikbaar is. Je kan dat een beetje vergelijken met de auto-industrie waar ze wagens maken naar de noden van de klant. Die mindset moeten we ook hebben in de farmaceutische industrie."

In het testcentrum komt ook een laboratorium met de nieuwste technologie waarmee een hele reeks experimenten tegelijk kunnen uitgevoerd worden. Het testlabo krijgt daarvoor geld van de Vlaamse overheid. Het gebouw zelf komt op de terreinen van het wetenschapspark in Zwijnaarde. Daar zal het ook samenwerken met gespecialiseerde bedrijven. In 2024 zou het testlabo met bijhorende kantoren er moeten staan.