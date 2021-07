Een sneltest laten afnemen bij de apotheker: hoe werkt dat en kan ik met het resultaat zorgeloos op reis gaan?

Ja, dat kan, legt Koen Straetmans van de Algemene Pharmaceutische Bond uit. Let op: niet elk land in Europa aanvaardt het resultaat van de sneltest. Alle landen binnen Europa hebben wél de standaard van de PCR-tests aanvaard. Vaak keuren zuiderse landen de sneltests goed.



Het resultaat van de sneltest krijg je (maximum) 4 uur later op je officiële CovidSafeBE-app binnen. "Je kan eigenlijk meteen op vakantie vertrekken", geeft Straetmans het voordeel mee. Hij benadrukt dat het niet de bedoeling is dat je naar de apotheek trekt als je al covidsymptomen vertoont. "Dan ga je naar je huisarts of naar een testcentrum."



Wie positief test in de apotheek wordt meteen doorverwezen naar de huisarts, vervolgens wordt ook de contactopsporing gestart. De huisarts zal meestal nog een PCR-test afnemen om de diagnose te bevestigen.