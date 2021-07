3 jonge voetballers strafschop laten nemen (en missen), goed idee? "Verlies is verantwoordelijkheid van hele team"

Wylleman kan er bijvoorbeeld begrip voor opbrengen dat Southgate koos voor spelers die nog energiek en bij de les waren. “Misschien had hij geen alternatief, en bleef van zijn oorspronkelijke lijst van mogelijke penaltynemers niet veel meer over omdat die spelers te moe of geblesseerd waren. Is een oude, maar mogelijk sterk vermoeide, rot in het vak beter dan een jonge energieke speler?” Bovendien hoeft gebrek aan ervaring volgens Wylleman niet nadelig te zijn: “Je kan Saka zien als een speler die nog geen rugzak aan gemiste strafschoppen met zich mee sleurt. Hij had evengoed wél in het doel kunnen trappen, het is ook altijd een beetje kwestie van geluk.”