Stormmuren beschermen Oostende tegen overstromingen: "Kust beschermen tegen stormvloeden blijft topprioriteit"

Naast de vaste stormmuur is ook in alles voorzien om een mobiele muur te kunnen opstellen in geval van storm. In normale omstandigheden is van die mobiele stormmuur weinig te zien. Peter van Besien van MDK: "Wanneer een felle storm zich aankondigt, zal de brandweer die muur opstellen. Daarvoor zijn er ankerpunten in de bodem van de zeedijk gemaakt. Daarop wordt de mobiele stormmuur gemonteerd. Na de storm neemt de brandweer weer alles weg."