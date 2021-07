Straatnaamborden verdwenen of uitgetrokken in Keerbergen

Op Facebook klagen verschillende inwoners van Keerbergen dat straatnaamborden zijn gevandaliseerd of verdwenen in de gemeente. Dat is het geval in onder andere de Mosvennedreef, Cleynhenslaan, Irisweg, Meidoornweg en in de Braambosweg. Waarnemend burgemeester Bob Saviolo (Open VLD) is op de hoogte van het probleem. "Het gebeurt jammer genoeg regelmatig. Sinds een aantal weken worden steunpalen van straatnaamborden uit de grond getrokken of worden de borden er af gehaald en meegenomen."