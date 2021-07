Je hebt nog drie dagen de tijd voor je belastingaangifte via Tax-on-web, "maar wacht niet tot de allerlaatste minuut" 

De aangifte volledig zelf invullen, is niet voor iedereen even eenvoudig. De voorbije twee jaar kon je - door de coronapandemie - alleen op telefonische hulp rekenen. Die hulp is nu trouwens afgelopen. Maar Van Peteghem verzekert dat er volgend jaar opnieuw fysieke hulp zal zijn."Het is de bedoeling om volgend jaar opnieuw zitdagen te organiseren zoals we die kenden vóór de coronacrisis, in tal van openbare gebouwen in onze steden en gemeenten."