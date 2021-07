"Tien om te zien" maakt eenmalige comeback met Anne De Baetzelier en Willy Sommers op de dijk van Middelkerke

De Baetzelier kijkt uit naar de opname. "Ik heb zo’n warme herinneringen aan "Tien om te zien" en zeker aan die zwoele zomeravonden aan zee. Dat we dat nog eens mogen herbeleven, is fantastisch!"



"Tien om te zien" liep van 1989 tot 2009 en was goed voor ruim 620 uitzendingen vanuit de Studio's Manhattan in Leuven en de King Beach in Blankenberge. Het betekende de doorbraak bij het grote publiek voor heel wat Vlaamse artiesten.