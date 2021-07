Superfan Anneke Soenen enthousiast over terugkeer "Tien om Zien": "Voor mij hoeft het niet bij die ene aflevering te blijven"

Anneke Soenens uit Veurne is ook vooral blij dat de opnames nu in Middelkerke doorgaan. "Dat is een pak dichter bij Veurne dan Blankenberge. Als ik kan, dan kom ik gegarandeerd af! Dat ze maar snel die data doorgeven, dan kan ik het plannen in mijn agenda."

Haar hoogtepunt van al die jaren "Tien om te Zien"? "Het waren allemaal hoogtepunten na elkaar. Dat is misschien wat cliché, maar het is wel zo. Om eerlijk te zijn ging ik vooral om Willy Sommers te zien want ik ben een grote Sommersfan."