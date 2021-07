Uitslaande brand treft chirolokalen in Westerlo: "Gelukkig zijn er geen gewonden gevallen"

In Heultje, een dorp in Westerlo, zijn zondagavond de lokalen van de plaatselijke Chirovereniging uitgebrand. In hetzelfde gebouw zitten ook de kinderopvang, de lokale radio en de duivenbond. Daar is enkel rookschade. "Gelukkig was er niemand in het gebouw aanwezig en zijn er geen gewonden gevallen", zegt Sus Meulemans van brandweerzone Kempen.