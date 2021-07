Groot aantal coronabesmettingen onder jongeren in Leuven: "Jongeren moeten zich zo snel mogelijk laten vaccineren"

De stijging in het aantal coronabesmettingen in Leuven is opmerkelijk want tot nu toe is de studentenstad redelijk gespaard gebleven van veel besmettingen. Maar nu is dat dus anders. Van echte clusters lijkt er geen sprake te zijn, de besmettingen zitten vooral bij de jongeren en jongvolwassenen onder de 30. Het grote aandeel jonge bewoners maakt dat Leuven nu met hogere cijfers te kampen heeft, zegt Ridouani. "Er is een nationale trend van toenemende besmettingen onder de jongeren en dat is in Leuven niet anders. Van alle centrumsteden heeft Leuven het grootste aantal jongeren en dus is het logisch dat Leuven momenteel kampt met een groot aantal besmettingen."