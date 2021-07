Weduwe van kunstenaar Roger Raveel is blij met elektrische overzetboot: "Roger zette zich altijd voor het milieu in"

De nieuwe overzetboot in Oostende is, net als de 2 andere bootjes, versierd met kunstwerken van Roger Raveel. Zijn weduwe Marleen is blij met dat eerbetoon: "De nieuwe boot is milieuvriendelijk want hij vaart op elektriciteit. Dat zou Roger fijn gevonden hebben. Hij zette zich altijd al in voor het milieu. Had hij nog geleefd, dan reed hij nu zeker met een elektrische auto."