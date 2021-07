Tot donderdag "een beetje herfst", maar vanaf het weekend zijn we vertrokken voor warme en zonnige periode

Vandaag begint bewolkt en nog meestal droog, maar in het westen is er kans op enkele druppels. Geleidelijk worden er stapelwolken gevormd en stijgt de kans op buien. Vooral in de namiddag en avond kunnen de buien intens worden en lokaal vergezeld zijn van onweer, waarschuwt het KMI. De temperatuur schommelt tussen 19 graden in de Ardennen en 24 graden in de Kempen. De wind waait zwak tot matig uit oost tot zuidoost.