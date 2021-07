Margot Cloet (Zorgnet-Icuro) juicht verplichte vaccinatie in zorg toe: "Kan zoals hepatitis B in wet welzijn op werk"

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke toonde zich vorige week geen grote voorstander van een verplichte vaccinatie. Als je het personeel in de zorgsector zou willen verplichten om een vaccin te nemen, dan ben je maanden zoet om dat in wetten te gieten, klonk het in "Terzake".

"Het is een meer dan ernstig probleem dat er in sommige woonzorgcentra nauwelijks de helft van het personeel is gevaccineerd. Ik vind dat die cijfers moeten gepubliceerd worden", zei minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) vorige week in "Terzake".

Een verplichte vaccinatie is niet de oplossing om het personeel gevaccineerd te krijgen. "Eer je zo ver bent, ben je maanden verder. Als je een ziekenhuis hebt waar 98 procent van het personeel is ingeënt, ga je dan processen starten omwille van die twee procent. Ik denk het niet. Je moet overal zo een cijfers hebben. Ik denk dat in een instelling waar maar 65 procent van het personeel gevaccineerd is, dat daar actie nodig is.

Volgens de minister zijn er verschillende methoden om druk uit te oefenen om personeel uit de zorgsector gevaccineerd te krijgen. "Ik vind om te beginnen dat de cijfers moeten worden gepubliceerd. Het punt is niet dat je in een ziekenhuis of rusthuis waar je aan 98 procent zit naar honderd moet gaan. Het punt is dat je overal naar 90 procent moet gaan. Daar moet actie rond gevoerd worden", besluit Vandenbroucke.