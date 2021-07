Zomerkampen van FC De Kampioenen in Deurne gestart: "De belangstelling is overrompelend"

"We verwelkomen hier allemaal fans van FC De Kampioenen die al heel lang uitkijken naar dit kamp. In heel korte tijd zaten we aan meer dan 600 inschrijvingen, wat onze stoutste verwachtingen overtrof", vertelt Johan Van Nuffel van organisatie Activak vzw. "We hopen dat dit de aanzet is voor vele jaren kampioenenkampen. De acteurs zien dat ook helemaal zitten. Ze komen elke week langs. Dat wordt vast het hoogtepunt van de week. We doen dan ook een toonmoment voor de acteurs. De kinderen kennen de scenario's van voor naar achter. Je merkt ook dat elk kind zijn of haar eigen typetje heeft."