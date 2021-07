Zuidfoor in Brussel gaat dit jaar wél door: "Eerste grote kermis sinds november 2019"

Veel foorkramers snakken naar de Zuidfoor. Ook de gekende foorkramersfamilie Dotremont is klaar voor de opening op zaterdag. "We hebben bijna een jaar niks gedaan. Grote kermissen gingen niet door. We hopen van harte dat corona dit jaar geen roet in het eten gooit. Maar als mensen veilig naar een attractiepark als Walibi kunnen gaan, moet een kermis ook kunnen. We hanteren hetzelfde veiligheidsprotocol als een pretpark. Bovendien heeft onze sector een groot verlies geleden, het zal jaren duren om dat gat te dichten. We verwachten nog veel faillisementen in de sector."

Hoe zeer de foorkramers ook willen dat de Zuidfoor opengaat, toch is er ook angst voor nieuwe maatregelen. Kurt Delforge, verkoper van frieten en oliebollen en uitbater van de grote glijbaan La Suisse, probeert positief te blijven. "Ik ben er klaar voor, maar ik heb wel schrik voor corona. Ik ben van vorige week dinsdag bezig met opbouwen en alles te controleren. Ik ben dus helemaal klaar voor de opening op 17 juli en ga ervan uit dat alles in orde komt." Ook Jonathan, de uitbater van de Polyp, is vastberaden. "Vorig jaar heb ik enkel kunnen opbouwen en daarna kunnen afbreken. Dit jaar ben ik van plan te blijven staan."