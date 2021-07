Zwembad in Ronse nog tot minstens eind deze zomer dicht: "We moeten helaas alle zwemkampen annuleren"

De sluiting van het zwembad is vooral een probleem voor alle geplande zwemkampen die nu niet kunnen doorgaan. "Dat is bijzonder jammer, want er waren zowel sportkampen voor de kleine beginnende zwemmers als ook voor de iets gevorderde zwemmers. Door de huidige situatie valt hun kamp nu letterlijk in het water", zegt schepen Vandenhoucke.

Vandenhoucke wijst er op dat de ouders allemaal persoonlijk op de hoogte worden gesteld dat de kampen niet doorgaan. "Daarnaast bieden we ook een alternatief aan. Zo organiseren we verschillende sportkampen, zoals omnikampen. Al begrijpen we dat dit voor veel mensen natuurlijk niet hetzelfde is."