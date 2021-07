Koning Leopold III deed 70 jaar geleden afstand van de troon: een kroniek van 's lands meest eigenzinnige koning 

Leopold hoopt na zijn overgave alsnog een belangrijke rol in België te kunnen spelen, maar Duitsland eist een onvoorwaardelijke capitulatie. “Een streep door zijn rekening, want Leopold bleef niet louter uit menslievendheid in België. Hij heeft een dubbele agenda. In tegenstelling tot de regering, gaat hij er namelijk van uit dat Duitsland de eindoverwinning zal behalen. In die overtuiging wil hij met de Duitsers onderhandelen. Dat hij daartoe de democratische beginselen overboord moet gooien, is het minste van zijn zorgen.” Neigt dat niet naar collaboratie? “Dat is sterk uitgedrukt, maar hij is alleszins wel bereid om met Hitler zijn rol in het bestuur van België te bespreken.”