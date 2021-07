Aalter investeert 4 miljoen euro in vernieuwing van 100 kilometer lokale wegen: "Hoog tijd voor een inhaalbeweging"

Lokale wegen ondervonden veel last van de werken aan het rondpunt aan de E40 in Aalter, maar ook door de vele werken van spoornetbeheerder Infrabel. "Het was hier eigenlijk één grote werf", vertelt de schepen. "Veel kleine wegen hebben nogal wat te verduren gehad door zwaar transport, sluipverkeer en noem maar op. Het is hoog tijd om eens een inhaalbeweging te doen en om alles opnieuw op orde te zetten."

De wegenwerken beginnen in het najaar en zullen 4 jaar in beslag nemen. "Tegen half augustus zullen we weten wie de werken gaat uitvoeren. We gaan de ene weg na de andere doen. Daar zullen we een tijdje zoet mee zijn", klinkt het nog bij Hoste.